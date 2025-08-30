CDHCM presenta informe que revela fallas en búsqueda de personas desaparecidas

Memorial con fotografías de personas desaparecidas sobre Paseo de la Reforma.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) presentó el Informe Temático “Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Estándares, hallazgos y pautas operativas para fortalecer la búsqueda de personas”, en el que se documentan deficiencias estructurales en la atención de casos y se plantean acciones concretas para transformar las prácticas institucionales con un enfoque centrado en las víctimas.

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, señaló que el documento se construyó a partir del análisis de 35 expedientes de desaparición entre 2017 y 2024 y evidenció fallas en la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda, omisiones en registros nacionales y retrasos de hasta cinco años en la inscripción de casos.

Además, destacó que solo en 3 de cada 10 expedientes hubo acciones de búsqueda inmediata y que en 97 por ciento de los casos las investigaciones ministeriales carecieron de un plan de investigación.

El informe advierte que la información aportada por familiares fue ignorada o considerada de manera tardía en la mayoría de los expedientes y que en 32 por ciento no se asignó asesor jurídico público.

También documenta que en 61 por ciento de los casos no se realizó análisis de contexto , lo que limita la construcción de hipótesis sólidas e identificación de patrones de riesgo.

En cuanto a las localizaciones revisadas, 90 por ciento de las personas fueron encontradas sin vida y en 81 por ciento de los casos fueron las familias y colectivos quienes dieron con su paradero.

Ante ello, la CDHCM introdujo el concepto de “desaparición administrativa”, entendida como la intervención u omisión involuntaria de autoridades que impide la localización o prolonga la desaparición, práctica que hasta ahora no había sido nombrada y que el organismo busca visibilizar.

