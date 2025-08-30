Detectan pensiones millonarias en CFE y Pemex

Raquel Buenrostro titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ayer, ante medios de comunicación.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló que una investigación sobre pensiones de exfuncionarios arrojó que uno de ellos, de Luz y Fuerza del Centro (LFC), recibe pensión de un millón de pesos al mes y otros, de más de 300 mil pesos.

En conferencia la funcionaria informó que se ha detectado “pensiones exorbitantes y sobornos”, con el caso de una persona que recibe un millón de pesos mensuales; 33, con montos que van de 700 mil a 999 mil pesos mensuales (mpm); 75 con pensiones de 400 a 699 mpm; 205 con rangos de 300 a 399 mil, y 603, con pensiones de 200 a 299 mil pesos.

El Tip: Raquel Buenrostro resaltó en conferencia de prensa que el promedio nacional de pensiones de un trabajador en México es de siete mil pesos mensuales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que una institución de EU detectó dos contratos que se hicieron en el periodo de Peña Nieto. Se hicieron auditorias y se presentaron denuncias penales, pero hay una observación de que posiblemente pudieron no hacerse bien, por eso la Secretaria Anticorrupción abrió esta investigación.

Asimismo, se informó que, en el caso de Pemex, 15 personas reciben más de 340 mil pesos mensuales (mpm); ocho tienen pensiones de 320 a 339,999 mpm; 115, de 300 a 319,999 mpm; 133, de 280 mil a 299,999 mpm, y 94, de 260 a 279,999 mpm.

33 trabajadores de Luz y Fuerza reciben 700 mil pesos al mes

Buenrostro señaló que en promedio, dichas personas reciben 39 veces más que un trabajador normal, por lo que se realizaron mesas de trabajo para revisar su legalidad de las pensiones con la participación del IMSS, ISSSTE, Indep, Pemex, CFE, SHCP y SABG.

Dijo que se tiene conocimiento de que residentes de EU sobornaron a trabajadores de Pemex entre ellos Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga vinculados a siete empresas.

También se sabe de otros tres funcionarios vinculados a Pemex: Roberto P, Juan V y Erick N, “que dejaron la paraestatal previo a iniciar investigaciones”. Al respecto, la Presidenta dijo que “el Gobierno colabora y coordina las investigaciones”.