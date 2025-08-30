Miradas sobre la BJ

Fuertes, nos comentan, las versiones que periodistas de medios deportivos especializados circularon ayer en el sentido de que la sanción impuesta por el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, al equipo América —que deberá jugar este sábado a puerta cerrada—, tendrían que ver con una supuesta solicitud de boletos no atendida y no tanto con que elementos de seguridad del club hubieran cometido una irregularidad en una vialidad alrededor del Estadio Azul afectando a vecinos. El panista, por lo pronto, ha calificado esas versiones de difamación y amenazó con proceder. Pero además decidió lanzarse con todo contra el equipo y las televisoras. Esto tras revelarse también que en las acciones de seguridad del partido de la liga femenil jugado la víspera hubo apego a lo que establece el programa de seguridad aprobado ¡por la propia alcaldía! Ya se verá cuál fue la realidad.

