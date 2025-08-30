PAN no aplaudirá ni avalará arranque del nuevo Poder Judicial de la Federación

Jorge Romero, líder nacional del PAN, durante la plenaria del partido en el Senado.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que su partido no asistirá a “aplaudir ni avalar” la toma de protesta de las personas juzgadoras del nuevo Poder Judicial de la Federación, programada para este lunes en sesión solemne del Senado.

En conferencia de prensa durante la reunión plenaria del PAN en el Senado, Romero señaló que el blanquiazul buscará la manera de expresarse durante la ceremonia, al tiempo que cuestionó la legitimidad de origen del nuevo modelo judicial surgido de la reciente reforma.

Acción Nacional rechazó avalar la instalación del nuevo Poder Judicial de la Federación. ı Foto: X Acción Nacional

No vamos a llegar a aplaudir lo que es el producto de un proceso que hemos descalificado desde el principio. Este país necesitaba una reforma judicial, pero para la gente, para que la justicia fuera expedita y digital, no un método para desplazar a quienes no obedecieron al régimen Jorge Romero, presidente nacional del PAN



El dirigente panista consideró que la elección judicial carece de credibilidad, al calificar como “estadística y matemáticamente imposible” que más de 13 millones de personas hayan votado en bloque de manera idéntica.

Romero advirtió que el PAN dará seguimiento puntual a las primeras resoluciones emitidas por jueces y magistrados, ya que será en esos fallos donde se defina si el nuevo Poder Judicial garantiza los derechos ciudadanos o “se congracia con el poder”.

Dirigentes panistas advirtieron que vigilarán cada resolución del renovado Poder Judicial. ı Foto: X Acción Nacional

Los vamos a estar observando, no como amenaza, sino como ciudadanos. Para nosotros es obvia la inconstitucionalidad de origen, pero pueden lograr una legitimidad posterior si en el ejercicio de su encargo cumplen con la ley Jorge Romero, presidente nacional del PAN



El líder panista insistió en que su partido actuará como contrapeso frente a cualquier atisbo de autoritarismo y será vigilante para denunciar arbitrariedades. “Nuestra máxima meta es ayudar a la gente, y una gran ayuda es defenderla de abusos. Si cumplen con la Constitución, tendrán reconocimiento; si no lo hacen, Acción Nacional lo señalará con toda claridad”, concluyó.

