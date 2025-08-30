Plantean en Congreso deducir de ISR gastos veterinarios de mascotas

La diputada Roselia Suárez Montes de Oca, de Morena, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para que los gastos veterinarios de animales de compañía sean deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La propuesta busca reformar el artículo 151 de la Ley del ISR para incluir entre las deducciones personales los pagos por honorarios médicos y hospitalarios en servicios veterinarios, siempre que sean prestados por profesionales con título registrado ante las autoridades educativas. Los gastos podrían ser efectuados por el contribuyente, su cónyuge o la persona con la que viva en concubinato.

Con esta iniciativa, México daría un paso más hacia el reconocimiento legal del bienestar de los animales de compañía. ı Foto: Cuartoscuro

El documento, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea que la medida funcionaría como un estímulo fiscal que incentive a la población a cuidar la salud y el bienestar de sus mascotas, garantizando una vida digna y libre de sufrimiento.

Suárez Montes de Oca destacó que la iniciativa se inscribe en un nuevo modelo de cuidado animal, orientado a la protección de los animales de compañía. “El cuidado de los animales no solo se reduce a alimentarlos, sino que también incluye su salud y calidad de vida”, afirmó.

La propuesta de reforma busca reducir la carga económica que representa para los hogares el cuidado de sus mascotas. ı Foto: Cuartoscuro

La diputada subrayó que las visitas periódicas al veterinario ayudan a prevenir enfermedades y a recibir orientación sobre nutrición, control de peso, desparasitación, esterilización y atención durante la gestación.

Además, el planteamiento reconoce la carga económica que implica para los hogares atender a sus mascotas. Según la legisladora, el incentivo fiscal ayudaría a reducir este peso y, al mismo tiempo, fomentaría prácticas responsables de cuidado.

El proyecto precisa que la deducción solo abarcaría gastos veterinarios y no incluiría conceptos como alimentación o accesorios.

De aprobarse, esta medida colocaría a México en una ruta de mayor reconocimiento legal hacia los animales de compañía, al integrar su bienestar en la política fiscal del país.

