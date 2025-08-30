Rosa Icela Rodríguez llama a la unidad en Morena y a honrar los principios de la 4T

La tercera reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados inició con un mensaje de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien llamó a la unidad interna en el partido y a honrar los principios de la Cuarta Transformación, a la vez que reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno.

En su mensaje inicial, Rodríguez Velázquez aseguró que “la austeridad no es un slogan”, y que los militantes del partido guinda deben “honrar los principios de la Cuarta Transformación”, para lo cual, dijo, se cuenta con el ejemplo de la mandataria federal: “La Presidenta no para de trabajar, ejerce el poder para servir al pueblo”.

La funcionaria también destacó el papel de las mujeres en el actual proceso político: “Hoy las mujeres somos parte de la Constitución y tenemos un papel protagónico en la construcción del segundo piso de la transformación, garantizando igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos”.

En materia de seguridad, recordó que la Secretaría de Gobernación coordina actualmente la estrategia de construcción de paz, con más de 100 programas y servicios dirigidos a comunidades prioritarias. Entre las acciones mencionó el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, el fortalecimiento de mesas estatales y regionales de seguridad, así como la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

▶ #Vídeo | La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez(@rosaicela_), habló sobre la labor de los legisladores para el crecimiento social del país:

Previo a su intervención, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hizo un balance del primer año legislativo de la LXVI Legislatura. Señaló que en ese periodo se aprobaron 18 reformas constitucionales y 57 reformas legales, entre ellas nuevas leyes completas.

“En el primer periodo fueron 17 reformas, en el segundo 29, y en el periodo extraordinario, que fue muy intenso, 11”, explicó. Agregó que el siguiente ciclo parlamentario será “particularmente álgido”.

Tras concluir sus mensajes, Monreal pidió a los medios de comunicación abandonar el auditorio para continuar la reunión privada con la titular de Gobernación.

