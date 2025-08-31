INE entrega últimas 13 constancias de mayoría a juzgadores

El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión extraordinaria del 21 de agosto de 2025 pasado

En sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó este domingo las 13 últimas constancias de mayoría a personas juzgadoras, luego de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a un día de que rindan protesta en el Senado.

Las candidaturas corresponden a las magistradas de la Sala Regional de Monterrey del TEPJF, así como magistraturas y jueces de Distrito en los círculos judiciales 1, 2, 4, 7, 8, 15 y 23, correspondientes a la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Baja California y Zacatecas.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que la entrega de las constancias de mayoría a quienes se les asignará un cargo del PJF, “no debe entenderse como un acto administrativo, es un apartamento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección”.

Destacó que, con la entrega de estas últimas constancias se cumple con la voluntad de millones de personas que confiaron en una de las responsabilidades del país, que es garantizar la justicia democrática.

Con la entrega de constancias a una magistrada de Sala Regional, 10 magistraturas de circuito y una jueza de distrito, concluye la primera elección del Poder Judicial. Un hecho histórico que reafirma la voluntad ciudadana y el compromiso del INE con la certeza jurídica y la… pic.twitter.com/KVGtg5Q4Mx — @INEMexico (@INEMexico) August 31, 2025

“Sin importar si su triunfo fue declarado inmediatamente después del resultado del cómputo o es producto de la revisión jurisdiccional, esto significa que no solo han sido designados, sino electos, ya que la voluntad de millones de personas les ha confiado una de las responsabilidades más importantes de nuestro país, garantizar justicia a cada persona en México”, indicó.

Taddei Zavala manifestó que con este acto se finalizan formalmente las actividades del proceso judicial extraordinario 2024-2025, el cual, subrayó, fue inédito.

“Demostramos una vez más la enorme capacidad que tiene el INE para organizar procesos electorales con la calidad, eficacia y eficiencia, por las cuales somos reconocidos internacionalmente”, aseveró la presidenta del órgano electoral nacional.

Los proyectos, explicó, tienen como finalidad cumplir con diversas resoluciones del TEPJF relacionadas con asignación de candidaturas electas, derivadas de nulidad de votación en casillas, el cumplimiento del requisito de idoneidad con promedio de nueve puntos o su equivalente en especialidad, la aplicación del principio constitucional de paridad de género, la atención a votaciones inviables y la ocupación de una vacancia por la segunda candidatura más votada.

Detalló que fueron tres bloques de resoluciones: 45 asignaciones y constancias de mayoría entregadas el 18 de agosto; 21 más en la sesión del 28 de este mes y estas últimas 13, con las cuales se alcanzaron un total de 79 cargos electos en cumplimiento a mandatos jurisdiccionales.

La Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, destacó que el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral fortalece la certeza jurídica y la legitimidad de las designaciones en el Poder Judicial de la Federación. Señaló que la entrega de constancias de mayoría representa no… pic.twitter.com/R2IeG3Lgff — @INEMexico (@INEMexico) August 31, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT