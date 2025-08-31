Lluvias favorecen recuperación

México registra menor sequía en cuatro años; Sonora mantiene zonas severas

México registra su menor nivel de sequía en cuatro años tras intensas lluvias, aunque Sonora mantiene zonas con afectación severa

Monzón mexicano y canales de baja presión impulsan recuperación de zonas afectadas por sequía.
Monzón mexicano y canales de baja presión impulsan recuperación de zonas afectadas por sequía. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

México muestra sus mejores condiciones tras un periodo de intensa sequía, gracias a las fuertes lluvias que afectaron diversas regiones del país.

De acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la segunda quincena de agosto, el territorio afectado por algún nivel de sequía alcanzó 34.8 por ciento, cifra que no se observaba desde 2021, cuando el porcentaje fue de 33.1 por ciento.

Estado de Sonora concentra la sequía más severa, mientras otros estados registran cero afectación.
Estado de Sonora concentra la sequía más severa, mientras otros estados registran cero afectación. ı Foto: Cuartoscuro

Los niveles de sequía se habían incrementado hasta 88.5 por ciento en 2023, pero empezaron a disminuir el año siguiente, con 47.9 por ciento en agosto de 2024.

TE RECOMENDAMOS:
Todos los detalles del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Todo lo que se sabe

Así será el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: Detalles, temas y más

La mejora se atribuye a lluvias por arriba del promedio en zonas rurales del noroeste, centro-occidente, sureste y Península de Yucatán, provocadas por el monzón mexicano, bandas nubosas y canales de baja presión que generan precipitaciones.

Indicadores del SMN muestran que México alcanza su mejor registro de sequía desde 2021.
Indicadores del SMN muestran que México alcanza su mejor registro de sequía desde 2021. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, persiste un déficit en regiones con sequía prolongada, especialmente en el norte y noroeste, con Sonora como el estado con mayor afectación severa, alcanzando 6.1 por ciento de su territorio. En contraste, Baja California registra 0.8 por ciento y Chihuahua 1.1 por ciento, mientras que el resto del país presenta cero afectación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esto sabemos sobre si habrá Ley Seca el 1 de septiembre, por el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
¿Habrá restricciones?

¿Habrá ley seca el lunes 1 de septiembre por el Primer Informe de Claudia Sheinbaum?