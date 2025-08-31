Morena desestima posibles movilizaciones de oposición para este lunes

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, desestimó las posibles movilizaciones que se previeron a raíz del enfrentamiento a golpes que hubo entre el senador morenista Gerardo Fernández Noroña y el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyas acciones consideró una “ayuda” para demostrar lo que representa la oposición.

Luego de que al cierre de sesión de la Comisión Permanente la semana pasada ambos legisladores protagonizaron un desencuentro, el priista advirtió en distintos espacios informativos y pronunciamientos por su cuenta que emprendería distintas movilizaciones bajo el argumento de una presunta persecución política en su contra.

Al respecto, Alcalde Lujan dijo que la oposición que se observa es una “muy violenta” que se ha negado al diálogo.

Opinó que, con las acciones emprendidas en días recientes por parte de Moreno Cárdenas, lo que ven es que “va directito al basurero de la historia” y refirió que incluso ya ha perdido confianza entre la población, razón por la cual desestimó que haya algo por prever para este lunes, que se presentará el Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y se dará la transición del Poder Judicial.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI ı Foto: Cuartoscuro

“No creo que la gente le tenga confianza a un cuate como él. Él representa la corrupción, la violencia, el cinismo, los lujos, bueno, toda la investigación que hay de cuando gobernó Campeche. Entonces, creo que dibuja muy bien a la oposición y en todo caso hasta nos ayuda. Nos ayuda porque son tan cínicos y son tan obvios que la gente logra identificar con mucha claridad lo que representan. Entonces, yo no tendría, la verdad, ninguna preocupación sobre ‘Alito’”, dijo en entrevista al término de una asamblea.

Sobre el informe presidencial, dijo que se tratará de una fiesta con el que se transparentará en cómo se utilizarán los recursos públicos.

En otro punto, la morenista también consideró que de comprobarse que los ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubieran extraído pertenencias del inmueble a su salida, esto constituiría un delito que, en todo caso, habrán de ratificar los nuevos integrantes del pleno al recibir las instalaciones este 1 de septiembre.

“Creo que hay que esperar a mañana, a ver qué pasa con los ministros y ministras que entren. Les toca hacer un levantamiento para que conozcamos con claridad qué está pasando. Y si eso fuera el caso, pues es un delito, es evidente”, dijo.

Consultada sobre la ausencia del secretario general del partido, Andrés Manuel López Beltrán, en las asambleas y demás eventos del partido, dijo que es él quien decide en dónde se hace presente, pero también explicó que él tiene a su cargo la supervisión de más de siete mil asambleas que el partido realiza.

“Está trabajando muy bien y le toca a él decidir qué le conviene más. Si asistir a una de las asambleas o, en su caso, estar vigilando todas las asambleas que se realizan, se están realizando siete mil, entonces él está trabajando bien”, declaró.

