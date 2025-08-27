‘Alito’ Moreno responde a Noroña ante amago de denuncia y desafuero: ‘no me achico y no me escondo’

Al afirmar que no se esconderá ante un nuevo intento de desafuero y las denuncias anunciadas en su contra por Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, acusó al morenista de haber comenzado la gresca registrada este miércoles al cierre de la sesión de la Comisión Permanente.

“Yo no me achico y yo no me escondo”, respondió el líder opositor a través de un mensaje en video, tras protagonizar un altercado en el presídium en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado.

Más temprano, Noroña adelantó que presentaría una denuncia y el próximo viernes, en una sesión extraordinaria, solicitaría el desafuero de Alejandro Moreno y de otros tres priistas involucrados en la pelea.

Al respecto, Alejandro Moreno señaló que en Morena “están muy equivocados” si creen que podrán silenciar al PRI “con amenazas, con persecuciones políticas, con utilizar a las fiscalías”.

La pelea entre ambos legisladores estalló luego de entonar el Himno Nacional, que marcó el final de la sesión, ya de por sí acalorada por el rechazo a la intervención militar extranjera en México.

Entre gritos y empujones, se enfrascaron en el pleito porque Fernández Noroña levantó la sesión sin darle la palabra a Alejandro Moreno, según declaró el dirigente tricolor en una conferencia de prensa posterior.

En la transmisión en vivo de la sesión y en videos difundidos en redes sociales, se puede observar a Alejandro Moreno mientras encara a Fernández Noroña para buscar una explicación.

“Te estoy pidiendo la palabra”, le reprocha Moreno repetidamente, y mientras agarra del brazo a Noroña, éste le responde “¡no me toques!”.

Es entonces que ambos comienzan a empujarse, y en el proceso Alejandro Moreno derriba a Emiliano González González, fotógrafo y colaborador cercano de Noroña.

El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, también se sumó a la agresión y golpeó con la mano abierta la cabeza de Fernández Noroña, que intentaba alejarse.

En su mensaje emitido esta noche, Moreno Cárdenas afirmó que el senador morenista actúo “como lo que es: un patán, un barbaján y un cobarde”, ya que en la sesión ofendió a legisladores del PAN como Lilly Téllez y Federico Döring.

“En el Senado de la República hubo un hecho lamentable. No fue un accidente, no fue un forcejeo ni un mal entendido, fue una clara provocación directa y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña, que no sea cobarde, que no mienta.

“Él fue el que se me vino encima, él fue quien me empujó y él fue quien inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos, porque cuando se sintió acorralado por la verdad reaccionó como lo hacen los cobardes, los patanes, los barbajanes como él, con violencia”, declaró en un video de poco más de cinco minutos.

Recordó que a la senadora panista Lilly Téllez fue violentada por Fernández Noroña. “Le faltó al respeto, le gritó, la violentó, la ofendió y eso lo vimos todos los que estábamos ahí. Lo mismo hizo con el diputado Federico Döring, lo increpó, lo amenazó, lo retó públicamente, delante de todos, que estaba a sus órdenes.

“Y en medio de toda esa rabieta amenazó literalmente con fusilar a todos los opositores que, por según, somos traidores a la patria. Así actúan los que no saben vivir en democracia”, aseveró.

“Alito” rechazó haber provocado al presidente de la Mesa Directiva, al argumentar que sólo reclamó su derecho a hablar, a expresarse y decir lo que piensa, con la representación popular y del pueblo.

“Yo no me dejo y menos los priistas nos dejamos. (...) Yo respondo con carácter y de frente como se enfrenta a estos soberbios, abusivos y cobardes. No vamos a permitir que el Senado de la República se convierta en un circo de violencia solo porque Morena no sabe respetar la ley y los acuerdos”, insistió.

