CONAGO reconoce esfuerzo y compromiso de Sheinbaum tras Primer Informe.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores de México (CONAGO), presidida por la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su más amplio reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

Las y los titulares de los ejecutivos estatales resaltaron el esfuerzo y compromiso demostrados por la presidenta durante estos primeros meses de gestión, así como su disposición al diálogo y coordinación con las entidades federativas para enfrentar los grandes desafíos nacionales.

Entre los resultados alcanzados en este periodo sobresalen:

La implementación de nuevos programas sociales en beneficio directo de las familias mexicanas

El fortalecimiento de la economía y la generación de confianza en el desarrollo productivo

Los avances en proyectos energéticos estratégicos para el país

La ejecución de obras de infraestructura de alto impacto que impulsan la conectividad y el bienestar social

La CONAGO reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México en favor del desarrollo económico, la seguridad, la justicia social y el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Muchas felicidades a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su Primer Informe de Gobierno, reconocemos su esfuerzo, compromiso y disposición, así como los resultados alcanzados en desarrollo económico, infraestructura y bienestar para todos los mexicanos. pic.twitter.com/xjUrgRqUL5 — CONAGO (@CONAGO_oficial) September 1, 2025

Las y los gobernadores subrayaron que la unidad nacional, la cooperación institucional y el respeto al federalismo son pilares fundamentales para construir un México más justo, próspero y equitativo.

“Enhorabuena, señora presidenta, por este Primer Informe de Gobierno. Desde las entidades federativas refrendamos nuestro respaldo y compromiso con la transformación de México”, expresó la CONAGO en su posicionamiento oficial.

JVR