CONAGO reconoce esfuerzo y compromiso de Sheinbaum tras Primer Informe.

La CONAGO destacó los resultados presentados, que incluyen nuevos programas sociales, fortalecimiento de la economía, proyectos energéticos estratégicos y obras de infraestructura de alto impacto

Por:
La Razón Online

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores de México (CONAGO), presidida por la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su más amplio reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

Las y los titulares de los ejecutivos estatales resaltaron el esfuerzo y compromiso demostrados por la presidenta durante estos primeros meses de gestión, así como su disposición al diálogo y coordinación con las entidades federativas para enfrentar los grandes desafíos nacionales.

Entre los resultados alcanzados en este periodo sobresalen:

  • La implementación de nuevos programas sociales en beneficio directo de las familias mexicanas
  • El fortalecimiento de la economía y la generación de confianza en el desarrollo productivo
  • Los avances en proyectos energéticos estratégicos para el país
  • La ejecución de obras de infraestructura de alto impacto que impulsan la conectividad y el bienestar social

La CONAGO reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México en favor del desarrollo económico, la seguridad, la justicia social y el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Las y los gobernadores subrayaron que la unidad nacional, la cooperación institucional y el respeto al federalismo son pilares fundamentales para construir un México más justo, próspero y equitativo.

“Enhorabuena, señora presidenta, por este Primer Informe de Gobierno. Desde las entidades federativas refrendamos nuestro respaldo y compromiso con la transformación de México”, expresó la CONAGO en su posicionamiento oficial.

