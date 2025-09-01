Ministros electos visten toga en fotografía oficial de la SCJN

Los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes rendirán protesta este lunes, aparecen vistiendo toga en la fotografía oficial del Tribunal Constitucional.

En la imagen se observa al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, utilizando una toga bordada con motivos oaxaqueños de flores de colores en la parte del cuello, bajan hacia el pecho y continúan, así como en las mangas. El resto de ministros visten el diseño tradicional.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama aparecen sentadas a la izquierda del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, e inmediatamente después Yasmín Esquivel Mossa; las tres fueron parte de la integración pasada y ganaron la elección del 1 de junio, con lo que continuarán en sus cargos. Le sigue María Estela Ríos González.

Mientras que de pie aparecen Aristides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

Al fondo de la imagen se aprecia el mural “Las Riquezas Nacionales”, de José Clemente Orozco, que se encuentra en la Sala de Pasos Perdidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el sitio web del máximo tribunal también fueron colocadas las semblanzas de cada uno de los nueve ministros, mismas que es posible leer también en lenguas Náhuatl, Maya, Tsotsil, Tseltal y Mixteco.

Los nueve ministros participarán este lunes en la Ceremonia Tradicional de Purificación y Entrega de Bastones de Mando, por parte de representantes de pueblos originarios, en el exterior de la sede principal de la SCJN a las 16:00 horas.

Posteriormente acudirán a su toma de protesta en el Senado de la República, programada a las 19:30. Dos horas después, a las 21:30, llevarán a cabo la apertura de puertas del máximo tribunal Constitucional, mientras que a las 22:00 horas se realizará la sesión solemne de instalación del Pleno de la SCJN.