Diputada de Morena señala a diputado de su partido por mandar a agredirla y abusar de ella

Claudia Leticia Garfias Alcántara, diputada federal de Morena, denunció que Oswaldo Cortés Contreras, diputado local de Morena en el Estado de México, envío a personas para agredirla, amedrentarla y abusar sexualmente de ella.

De acuerdo con Garfias, los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto, cuando un grupo de 50 hombres armados irrumpió en sus oficinas ubicadas en la comunidad de Cuanalán, municipio de Acolman, para atacar a sus hijos y colaboradores.

Detalló que el chofer particular de Oswaldo Cortés Contreras la agredió física y verbalmente, e incluso abusó de ella. El agresor solamente se detuvo en cuanto la legisladora lo reconoció e identificó como “El Cambujo Juan“.

En cuanto a sus hijos y colaboradores, denunció que resultaron “muy mal heridos”, al punto de que son atendidos por un neurólogo. Su asesor, detalló, sufrió una “pulverización de la base del globo ocular”, por lo que uno de sus ojos se encuentra delicado.

Garfias denunció que las personas enviadas por Contreras, coordinados por la Seguridad Pública Municipal, destrozaron su oficina distrital, se llevaron dinero, dispositivos electrónicos, equipo de cómputo, diversos electrodomésticos y un vehículo.

Luego, indicó que un camión que se encontraba en el punto fue sustraído y entregado a la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, y a Oswaldo Cortés Contreras.

La legisladora denunció que no es la primera vez que es agredida por las personas referidas, y reprochó la colusión de las autoridades municipales.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, Garfias informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga los hechos, e hizo responsables a Oswaldo Cortés Contreras y a Blanca Guadalupe Sánchez Osorio de todo lo que me pueda pasar a mi, a mi familia, a mi equipo y a la familia de mi equipo".

cehr