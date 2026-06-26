Normalistas y familias de Ayotzinapa denuncian retenciones antes de marcha en CDMX

Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, así como integrantes de colectivos de búsqueda, realizaron este viernes una marcha sobre Paseo de la Reforma para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, al cumplirse 11 años y nueve meses de la desaparición de los estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero.

La movilización partió del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, como parte de las jornadas mensuales que los familiares realizan para mantener vigente la exigencia de verdad y justicia por los hechos registrados la noche del 26 de septiembre de 2014.

Previo al inicio de la marcha, estudiantes normalistas e integrantes del colectivo de personas desaparecidas “Lupita Rodríguez Narciso” realizaron una protesta en la capital del país para reiterar su demanda de avances en las investigaciones y de atención a las familias de personas desaparecidas.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX continúa presente y pendiente de la marcha de Madres y Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pasando por el Monumento a los 43, en Av. Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/ILmaikWY3t — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) June 26, 2026

Durante el acto, el representante del colectivo, David Molina Rodríguez, criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al señalar una contradicción entre su discurso sobre la defensa de la soberanía nacional y las decisiones tomadas con motivo de la organización del Mundial de Futbol 2026.

“La presidenta dice defender la soberanía nacional, pero permitió que un organismo como la FIFA viniera a imponer sus reglas en México para celebrar el Mundial de Futbol. Además, prefirió recibir al pato Merlín en la mañanera, pero desde hace más de seis meses se niega a recibir a las madres buscadoras, quienes buscan ser escuchadas por las autoridades en busca de sus hijos”, expresó.

Los familiares de los normalistas también denunciaron que fueron retenidos por elementos de seguridad en la caseta de ingreso a la Ciudad de México cuando se trasladaban para participar en las actividades conmemorativas.

Desde la noche del jueves, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió sobre la posibilidad de que madres, padres y estudiantes fueran nuevamente interceptados por corporaciones policiacas capitalinas durante su ingreso a la ciudad.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX continúa presente y pendiente de la marcha de Madres y Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que partió del Ángel de la Independencia, en su llegada al Hemiciclo a Juárez. pic.twitter.com/naXeyYZkar — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) June 26, 2026

De acuerdo con la organización, entre el 8 y el 12 de junio las autoridades implementaron operativos y cortes de circulación en distintos accesos a la capital, en el contexto de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, situación que, afirmaron, dificultó la realización de actividades convocadas por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

A pesar de estos señalamientos, los manifestantes mantuvieron la marcha prevista del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, donde reiteraron su exigencia de que las autoridades esclarezcan el paradero de los estudiantes y continúen las investigaciones hasta conocer la verdad de los hechos ocurridos en Iguala hace casi 12 años.

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MSL