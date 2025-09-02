El PVEM, a defender la lana

En los corrillos políticos no dejan de escucharse voces que alertan sobre una posible fractura dentro de la 4T, por la reforma electoral en ciernes. Ayer, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, se incomodó ante los cuestionamientos de los reporteros sobre si su partido otorgará “un sí a ciegas” al proyecto y, tras darle vueltas al tema, terminó por adelantar que la batalla que sí darán será para que el recorte al presupuesto de los partidos no vaya más allá de la mitad. Y que exigirá que haya un debate amplio, en el que todos sean escuchados. Lo del dinero se entiende. Sólo es cosa de tomar una calculadora y revisar cuánto dinero ha obtenido el Verde a lo largo de varios años, sobre todo a raíz del 2000, cuando se dio la alternancia en la Presidencia por primera vez. Son muchos los millones que ha recibido el partido del Tucán, aunque siempre como aliado de algún pez grande. ¿Se atreverá por fin a caminar solo? Ya se verá.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Góber apologista