IMSS pondrá en operación 10 hospitales en 2025 e iniciará construcción de 9 más.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece su infraestructura con la puesta en operación este año de 10 hospitales en distintas entidades del país, además de otros nueve nosocomios cuya construcción ya inició en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó el director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, Zoé Robledo señaló que de los hospitales del IMSS anunciados ayer en el primer informe presidencial dos ya están en operación: el Hospital General Regional (HGR) No. 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la primera etapa del hospital de Ensenada, Baja California, cuya segunda etapa ya se construye con el apoyo de ingenieros militares.

Detalló que el HGR No. 25 Zaragoza, en Iztapalapa, Ciudad de México, fue reconstruido tras los daños que presentó en el sismo de 2017 y actualmente está en etapa de pruebas de los equipos médicos; cuenta con 278 camas, 40 consultorios y dará atención con 35 especialidades. “Ya estamos en la etapa de pruebas para los equipos y será puesto ya en funcionamiento ahora en el mes de octubre”.

Informó que el Hospital General de Zona (HGZ) de San Alejandro, en Puebla, el cual también fue dañado por el sismo de 2017, contará con 282 camas, seis quirófanos, 35 consultorios y 35 especialidades, con servicios que no se tenían antes como Hemodiálisis, quimioterapia y Clínicade Mama. Comenzará a operar en octubre.

Zoé Robledo indicó que el HGZ de Tula de Allende, en Hidalgo, que sustituyó al que se inundó en septiembre de 2021, opera desde hace dos años en la Unidad de Medicina Familiar (UMF), y con la segunda etapa creció su capacidad anterior a 298 camas, 36 consultorios, cuatro quirófanos, 10 máquinas de Hemodiálisis y contará con 42 especialidades.

“Está planteado para ponerse en operación también en estas etapas, pero en diciembre ya en su plenitud”, señaló.

Dijo que el HGZ de Navojoa, Sonora, contará con 164 camas, 39 consultorios y 35 especialidades. “Es una zona de mucho crecimiento de la derechohabiencia, pero que tenía un hospital con muchos años de antigüedad”.

Subrayó que en todos los hospitales nuevos se incorpora el servicio de Hemodiálisis, que había sido uno de los servicios más subrogados de la prestación directa del IMSS.

Asimismo, informó que otro de los hospitales que se inaugurará este año es el HGZ de Guanajuato, con 120 camas, 29 consultorios, tres quirófanos, 23 especialidades, 10 sillones de quimioterapia, además de Unidad de Cuidados Intensivos.

El director general del IMSS dijo que el HGZ “14 de Septiembre” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contará con 144 camas censables y 136 no censables, 43 consultorios, cinco quirófanos y 43 especialidades. Anunció que su puesta en marcha está programada para septiembre de este año, actualmente, ya operan algunas áreas de Consulta Externa y de Medicina Física y Rehabilitación.

Detalló que después de 10 años de abandono, el Hospital de Gineco Pediatría de Ciudad del Carmen, Campeche, conocido como Materno Infantil, iniciará operaciones en octubre de este año y con ello, el IMSS ampliará su capacidad de atención en esta especialidad en el estado.

Otra de las unidades a inaugurarse este año es el HGZ No. 15 de Hermosillo, Sonora que contará con 115 camas, 10 consultorios y 28 especialidades, además de seis salas de cirugía ambulatoria. Dijo que como parte de este proyecto, más adelante, se contempla la construcción de un Centro de Aprendizaje de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica.

Zoé Robledo, subrayó que la puesta en marcha de estos hospitales es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y el IMSS, con el firme compromiso de reducir la brecha en la atención médica y garantizar el derecho a la salud con infraestructura moderna, atención especializada y servicios de calidad para millones de mexicanas y mexicanos.

JVR