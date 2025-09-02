Kenia López Rabadán asume como presidenta de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán asumió la tarde de este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante el segundo año de la legislatura.

El aval se dio por mayoría calificada con 435 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

EN VIVO / Sesión Ordinaria del 2 de septiembre de 2025 https://t.co/hZTVUoyVqy — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 2, 2025

Antes del mediodía de este martes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la elección de la legisladora panista Kenia López como presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro durante el segundo año de la legislatura.

