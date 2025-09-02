En San Lázaro

Kenia López Rabadán asume como presidenta de la Cámara de Diputados

El aval se dio por mayoría calificada con 435 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones

Momento de la toma de protesta.
Momento de la toma de protesta. Foto: Captura de pantalla.
Por:
Claudia Arellano

Kenia López Rabadán asumió la tarde de este martes la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante el segundo año de la legislatura.

El aval se dio por mayoría calificada con 435 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

Antes del mediodía de este martes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó la elección de la legisladora panista Kenia López como presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro durante el segundo año de la legislatura.

Compromiso del Gobierno

Rosa Icela llama a reforzar coordinación en seguridad y búsqueda de desaparecidos: ‘La mejor respuesta es atender a las víctimas’

