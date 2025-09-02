‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 2 y 3 de septiembre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 2 y 3 de septiembre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Ofertas en frutas y verduras

Manzana Golden Chica en Bolsa por Kg: $29.50

Jamaica por kg: $160.00

Pera Bartlett kg: $34.50

Toronja por Kg: $23.50

Tuna por kg: $29.50

Uva Globo Emperador por kg: $29.90

Mango Paraíso por Kg: $24.90

Guayaba por Kg: $49.90

Mandarina Chumis 674g: $55.92

Uva Verde sin semilla Chumis 454g: $71.92

Manzana Granny Chumis 552g: $39.92

Kiwi Chumis 450g: $46.32

Manzana Golden Chumis 552g: $39.12

Manzana Fuji kg: $59.90

Manzana Ambrosia kg: $59.90

Manzana Sugar Bee por kg: $59.90

Ciruela con Hueso por kg: $10.90

Manzana Jonagold kg: $59.90

Manzana Autumn Glory kg: $59.90

Manzana Beaburn por kg: $59.90

Ofertas en carnes y pescados

Molida de Res kg: $125.00

Bistec Pulpa Blanca de Res kg: $190.00

Milanesa Pulpa Negra de Res kg: $254.00

Molida Selecta de Res kg: $218.00

Milanesa Bola de Res kg: $242.00

Menudo Panza de Res kg: $104.00

Hamburguesa de Res a la Pimienta kg: $163.22

Hamburguesa de Res Sabor Ranchero kg: $152.02

Hamburguesa de Res Sabor Asado kg: $152.02

Ribeye de Res Choice Del Taco Kg: $969.00

Hamburguesa de Arrachera Res Choice kg: $427.22

Hamburguesa de Sirloin de Res Choice kg: $415.22

