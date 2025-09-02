Nuevo estilo en Palacio

Algo que ha quedado claro a lo largo de los 11 meses transcurridos de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nos dicen, es que ha logrado posicionar su propio estilo de gobernar. Más allá de los logros en diversos rubros, que la mandataria presumió ayer en su Primer Informe de Gobierno, se percibe una nueva atmósfera, sin la crispación que caracterizó al sexenio pasado. Parte fundamental de este nuevo estilo es el trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quien se le ve por todas partes, en labores de concertación. Rosa Icela revivió el diálogo con la oposición, algo que fue imposible durante el gobierno anterior. Otro pilar fundamental del nuevo estilo, nos comentan, es la cancelación de la política de abrazos no balazos. Ahora, de la mano de Omar García Harfuch, el Gabinete de Seguridad ofrece un combate frontal a la delincuencia organizada. Y los resultados están a la vista. Ahí el dato.