Pensiones y Programas para el Bienestar: ¿Quiénes cobran el pago HOY 2 de septiembre?

Estas personas pueden cobrar su pensión o apoyo a partir de HOY, 2 de septiembre.

Los programas del Bienestar son los apoyos que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrega a diversos grupos sociales con el objetivo de apoyar su economía y la de sus hogares.

Al ser tantos y tan extensos los programas sociales entregados por el Gobierno, se requiere de una organización muy específica, con el objetivo de que cada beneficiario sepa exactamente qué día puede cobrar su pago, y no se saturen los bancos.

Una sucursal del Banco del Bienestar. ı Foto: Gobierno MX

Ahora, la titular de la Secretaría del Bienestar, responsable de los programas sociales, anunció que este 2 de septiembre se reanudan los pagos para algunos beneficiarios de las pensiones y programas sociales del Gobierno federal. Te decimos quiénes.

¿Quiénes cobran el pago de su Pensión Bienestar a partir de HOY 2 de septiembre?

A través de una breve publicación en redes sociales, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó que este martes 2 de septiembre se reanudan los pagos para algunos de los beneficiarios de las diferentes pensiones y programas para el Bienestar.

Un beneficiario de la Pensión Bienestar. ı Foto: Especial

De esta forma, informó que el pago del bimestre Septiembre - Octubre de 2025 comenzó hoy para aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra B.

Si es tu caso, ya puedes acudir a tu sucursal del Banco del Bienestar más cercana, o a tu cajero automático preferido que acepte la Tarjeta del Bienestar, para disponer de tu dinero.

❤ Aviso Importante ❤

Si tu apellido comienza con la letra B, a partir del 2 de septiembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras.@Claudiashein#HumanismoMexicano… pic.twitter.com/E31CfrSJ9F — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 2, 2025

Recuerda que NO es necesario que el mismo día retires tu dinero, pues los fondos permanecerán disponibles en tu cuenta.

¿Cuáles son los Programas y Pensiones del Bienestar que ya pueden cobrar?

La publicación de la Secretaría del Bienestar asegura que esta fecha es extensiva a todos los Programas y Pensiones del Gobierno federal, pero, específicamente, ¿a cuáles se refiere?

Pensión Adultos Mayores : Orientada a personas de 65 años o más

Pensión Personas con Discapacidad : Dirigida a personas que viven con alguna discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar : Es un programa de apoyo económico para mujeres

Programa Madres Trabajadoras: Un programa de apoyo para madres que trabajan y sus hijos

¿Cuándo son las siguientes fechas de pago?

Recuerda que el pago de la Pensiones y Programas Bienestar se realiza conforme a un calendario dividido por apellidos, de forma que las siguientes fechas de pago son:

A : Lunes 1 de septiembre

B : Martes 2 de septiembre

C : Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

D, E, F : Viernes 5 de septiembre

G : Lunes 8 y martes 9 de septiembre

H, I, J, K : Miércoles 10 de septiembre

L : Jueves 11 de septiembre

M : Viernes 12 y lunes 15 de septiembre

N, Ñ, O : Miércoles 17 de septiembre

P, Q : Jueves 18 de septiembre

R : Viernes 19 y lunes 22 de septiembre

S : Martes 23 de septiembre

T, U, V : Miércoles 24 de septiembre

W, X, Y, Z: Jueves 25 de septiembre

