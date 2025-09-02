Sala Superior del TEPJF, completa luego de dos años; asumen magistraturas faltantes

Claudia Valle Aguilasocho y Gerardo Bátiz recibieron sus constancias de nuevas magistraturas de la Sala Superior del TEPJF.

Luego de tres años de trabajar incompleta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) formalizó su instalación con los dos nuevos integrantes, Claudia Valle Aguilasocho y Gerardo Bátiz, quienes fueron electos en la pasada elección judicial.

En sesión solemne, los magistrados encabezados por su presidenta Mónica Soto dieron la bienvenida a sus compañeros, quienes deberán estar listos para las elecciones federal, estatal y judicial de 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados, gobernadores, alcaldías y otros 800 juzgadores.

Nuevas magistraturas actuarán con prudencia

Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien asistió como invitado especial, Soto Fregoso confió en que Valle Aguilasocho y Bátiz actuarán con prudencia y firmeza en la toma de sus decisiones.

“Estoy segura que ejercerán su cargo con apego absoluto a la ley, conscientes de que sus decisiones abonan a la paz social. Con prudencia en el juicio, firmeza en los principios y sensibilidad frente a las legítimas demandas que se le presentan” Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF



La magistrada dijo que al completarse la integración de la Sala Superior se reafirma la convicción de que el tribunal “seguirá siendo una autoridad a la altura de la justicia electoral que México requiere”.

Tribunal está preparado, afirma Mónica Soto

Única oradora, aseguró que los integrantes del Tribunal son conscientes de que cada proceso representa un nuevo reto, en los que deben actuar con eficacia y eficiencia, pero también con serenidad y responsabilidad.

“Esta integración plena se da en un contexto crucial, México da paso a una visión de la justicia en México, representada por la nueva SCJN, el Tribunal de Disciplina, el Órgano de Administración y todas las instituciones formadas y reformadas para una mejor justicia”, refirió.

La presidenta del TEPJF manifestó que daba un mensaje claro a los ciudadanos: “Este Tribunal está preparado, como siempre lo ha hecho, para cumplir con su deber, contamos ahora con un pleno integrado por magistrados que serán imparciales, inclusivos y transparentes”, agregó.

Durante la sesión, Mónica Soto entregó la constancia a las dos nuevas magistraturas de la Sala Superior y a las 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral.

Otros invitados a la ceremonia solemne fueron la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, así como los nuevos ministros de la Corte y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.

