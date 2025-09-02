Suman más de 4 mil 300 casos de sarampión y 17 muertes, reporta Salud federal

El brote de sarampión no ha cesado en el territorio mexicano, pues a la fecha ya son más de cuatro mil 300 casos confirmados y casi una veintena de decesos por la misma causa.

El secretario de Salud, David Kershenobich, precisó durante la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum que van 4 mil 353 casos confirmados de sarampión, 17 muertes, en su mayoría dentro del estado de Chihuahua y donde aseguró que se ha establecido un cercó y jornadas de vacunación.

En cuanto a la cobertura de vacunación del esquema completo, detalló que se encuentra en 81.1 por ciento y ya se trabaja en un plan específico para aplicar las dosis a aquellos menores que durante la pandemia no fueron inmunizados.

Al reiterar en el llamado a reducir el consumo de bebidas azucaradas, remarcó que esto se trata de un hábito heredado, fomentado entre las mismas familias que optan más por las bebidas industrializadas antes que aguas tradicionales.

Advirtió que el consumo de esto provoca impactos a la salud, por los picos y caídas de glucosa, que impactan en el ánimo de las personas, debido a que el azúcar altera el cerebro.

Entre las consecuencias, en 2021 se registraron 118 mil muertes atribuibles al índice de masa corporal elevado, lo que representó 10.6 por ciento de las muertes totales en México.

Del 6 al 13 de septiembre se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública para promover el control de enfermedades, fortalecer la participación de la comunidad, entre otras metas en donde se tiene como población objetivo a 20 millones de personas.

