A repavimentar

Y donde se alista el inicio de un fuerte programa de repavimentación es en la Ciudad de México, entidad gobernada por la morenista Clara Brugada. Es relevante el anuncio que hizo la mandataria capitalina, nos hacen ver, por la extensión que abarcará la primera etapa a desahogarse entre 2025 y 2026: serán 250 kilómetros —distancia que va de la Ciudad de México a Querétaro— de los mil 100 que miden las vialidades primarias de la capital. El programa iniciará en octubre, es decir, apenas termine la época históricamente más complicada en temas de lluvias. Es sabido que en la ciudad ya se había desplegado un programa de mantenimiento que implicó el despliegue de 500 trabajadores y 100 cuadrillas. Brugada ha señalado que al envejecer la carpeta asfáltica se forman grietas por donde se filtra el agua de lluvia, lo que provoca que el pavimento se debilite y se formen baches, mismos que han surgido porque “han sido los meses más lluviosos desde 1940”.

