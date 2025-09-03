Enfurece el Jaguar

Y hablando de, vaya berrinche el que hizo ayer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, porque durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada ayer en Palacio Nacional, se expuso que en su entidad ha aumentado el robo de vehículo. La mandataria estatal aseguró que el porcentaje mencionado era exagerado en comparación con los números reales, por lo cual pidió una “reconsideración”. Y no faltó el malicioso que comentó, en privado, que qué bueno que no expusieron la incidencia de los delitos sexuales, los cuales se han disparado considerablemente durante su mandato, porque entonces su enojo hubiera sido mayor. Ah, por cierto, Layda advirtió que en su estado no se puede invertir más en seguridad, porque los cambios que llega a sufrir el precio del petróleo le pegan a Campeche. “Si hoy el petróleo está mal, nosotros somos los que padecemos las consecuencias… si se llega a solucionar, podremos; si no, no se puede”. Tsss.

