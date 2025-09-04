CSP reconoce lealtad y sacrificio de cadetes

La Presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por el secretario de la Defensa (izq.) Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas (FA), presidió la ceremonia de “Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educativo Militar 2025”, realizada en el Heroico Colegio Militar, en Tlalpan.

En su mensaje a cadetes y personal castrense, subrayó que “ustedes son leales a la nación, y el Estado tiene la obligación de corresponderles con la misma lealtad, educación de calidad, fortalecer sus capacidades y garantizar que su sacrificio nunca pase desapercibido”.

El Dato: La mandataria federal destacó el valor de la honestidad, la cual no sólo implica decir la verdad, sino vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y hace.

Durante su discurso, la mandataria señaló que el acto no es únicamente un trámite académico, sino un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio de quienes “han decidido entregar su vida a México”.

Recordó que las Fuerzas Armadas son “pueblo uniformado”, integrado por hijos e hijas de familias trabajadoras que portan el uniforme con honor y reflejan el orgullo de la sociedad.

“La cercanía con el pueblo es lo que distingue a nuestras Fuerzas Armadas. No son una institución separada, sino parte viva de la sociedad mexicana”, destacó, al subrayar que el Ejército moderno se forjó en la Revolución Mexicana como una institución profundamente ligada a la gente.

En su intervención, Sheinbaum llamó a los cadetes a sostener valores que dignifican al ser humano y fortalecen la vida militar: la honestidad, el profesionalismo, la disciplina, la generosidad, la lealtad y la valentía. “Nada puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores. En nuestro caso, esa convicción es servir al pueblo y a la patria”, dijo.

Concluyeron sus estudios 15 mil 685 egresados e inician sus estudios militares más de 16 mil 500 cadetes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Sheinbaum felicitó tanto a quienes concluyeron el ciclo escolar 2024-2025 como a quienes inician el 2025-2026, reconociendo su disciplina y sacrificio. Reiteró que su Gobierno fortalecerá la educación militar para garantizar que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional sigan siendo ejemplo de compromiso y lealtad a la patria.

Como primera mujer Presidenta, rindió un homenaje especial a las integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes calificó como valientes y pioneras. “Han abierto camino en espacios que durante mucho tiempo les fueron negados y lo han hecho con dignidad, entrega y resultados que hoy enorgullecen a todo México”, dijo.

Al tomar la palabra, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, destacó la relevancia de la ceremonia en el Heroico Colegio Militar, a la que calificó como un “evento de gran trascendencia”, porque marca el egreso de personal que se integra al servicio de la nación y la incorporación de nuevos cadetes que en breve rendirán protesta de bandera, compromiso que simboliza “defender al lábaro patrio hasta el máximo sacrificio porque representa nuestra independencia, el honor nacional, las instituciones y la soberanía del país”.

Además, recordó que la educación militar es una de las principales fortalezas de las Fuerzas Armadas, pues permite formar líderes comprometidos con el pueblo y con la patria. “En estos planteles, además de la preparación profesional, se infunde el amor a la patria que corre por las venas de cada mexicana y mexicano que porta el uniforme de la República”, subrayó.

Trevilla Trejo exhortó a todos los graduados y cadetes a “continuar conduciéndose con profesionalismo, a seguir preparándose día con día y a responder sin titubeos al llamado de la patria con la indeclinable lealtad que le tenemos a nuestro querido México”.