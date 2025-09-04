Hallan más de 163 mil concesiones de agua vencidas; Gobierno emite decreto para facilitar renovación a productores

Tras encontrar más de 163 mil concesiones de agua que ya habían perdido vigencia, el Gobierno Federal emitirá un decreto temporal para flexibilizar este trámite a pequeños y medianos productores.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, comentó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se tratará de facilidades administrativas para la regularización de concesiones que se encuentran vencidas.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, precisó que tras una revisión a más de 536 mil concesiones, se encontró que 163 mil 689 se encuentran vencidas, situación a la que se llegó porque los periodos para la renovación se cruzaron en tiempos de la pandemia o porque los responsables encontraron dificultades para realizar el trámite.

Para acceder a la posibilidad de renovación, se habrá de cumplir con determinados requisitos como ser propietarios de los predios, contar con una copia de su título de concesión, comprobar el uso activo de sus volúmenes en los últimos 2 años y en su caso realizar el pago correspondiente.

Aclaró que solo se considerarán los títulos vencidos en el periodo del primero de octubre de 2017 al primero de marzo de 2025.

La temporalidad de este acuerdo de este decreto de facilidades es de 3 meses contados a partir de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación; los interesados podrán consultar en la ventanilla digital única de trámites del agua o en su defecto en los módulos que se instalarán en las 32 entidades federativas.

Sobre las obras para el mejoramiento del sistema hidráulico, Efraín Morales mencionó que son 17 proyectos estratégicos en el país para contemplar abasto, drenaje, saneamiento y obras para prevenir inundaciones. Aseguró que su desarrollo es de largo plazo para no solo resolver problemas, sino solucionar condiciones a 30 años en estados como Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Baja California, Estado de México y Ciudad de México, entre otros.

En ocho de los 17 proyectos ya se iniciaron las obras; además, otros tres ya están en etapa de contratación para iniciar la próxima semana.

