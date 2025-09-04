La universidad más opaca

En lo que es un caso insólito, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibió observaciones en el 100 por ciento del ejercicio de sus recursos, es decir, por 600 millones de pesos, debido a que se negó a que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) realizara la revisión correspondiente. El rector, Alejandro Zermeño, no sólo ha promovido amparos y otros recursos para impedir la revisión de las finanzas de la casa de estudios, sino que mantiene una estructura privilegiada que, nos dicen, insulta a la ciudadanía. En la UASLP hay funcionarios —los más cercanos al rector— que tienen sueldos superiores a los de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que varios mandos tienen pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales. Muchos se preguntan hasta cuándo se permitirá que una universidad pública sea utilizada como feudo personal de su rector, sin rendir cuentas del dinero que proviene de los impuestos de todos. Uf.