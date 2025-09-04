Pensión del Bienestar: ¿Quiénes cobran el pago HOY 4 de septiembre?

Se suspenderán los pagos en mayo-junio; éstas dispersiones se realizaron en marzo.

¡Toma nota! — Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió el calendario de pagos oficial de las pensiones del Bienestar de septiembre.

El pasado lunes 1 de septiembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, anunció el calendario oficial de pagos por letra de las Pensiones del Bienestar, que incluye los programas de Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar para las Personas con Discapacidad y el programa para Madres Trabajadoras.

¿Quienes cobran su Pensión Bienestar el 4 de Septiembre?

Los pagos de la Pensión para el Bienestar se realizan entre el 1 y el 25 de septiembre, de manera escalonada y en orden alfabético.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos hoy Jueves 4 de septiembre le corresponde a todos aquellos que su apellido inicie con la letra C.

“Si tu apellido comienza con la letra C, a partir del 4 de septiembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras“, compartió Montiel Reyes en sus redes sociales.

❤️ Aviso Importante ❤️

Calendario oficial de depósitos en Septiembre

Como ya se mociono el pago deposito será en orden alfabético:

4 de septiembre – Letra C

5 de septiembre – Letras D, E, F

8 y 9 de septiembre – Letra G

10 de septiembre – Letras H, I, J, K

11 de septiembre – Letra L

12 y 15 de septiembre – Letra M

17 de septiembre – Letras N, Ñ, O

18 de septiembre – Letras P, Q

19 y 22 de septiembre – Letra R

23 de septiembre – Letra S

24 de septiembre – Letras T, U, V

25 de septiembre – Letras W, X, Y, Z

¿Cuales son los montos que se entregaran este bimestre?

Los depósitos son de acuerdo a el programa en el que se encuentra cada beneficiario:

Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras : mil 650 pesos bimestrales.

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

Por otro lado es importante resaltar que las personas que realizaron su registro en agosto de este año para la Pensión de Adultos Mayores o Mujeres Bienestar no recibirán este pago todavía.