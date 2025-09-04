Trágica rodada de Cuevas

Familiares del joven Emmanuel B. V. de 21 años de edad, quien perdió la vida durante la rodada del pasado domingo en la CDMX, piden que se responsabilice a Sandra Cuevas del deceso. Más allá de que a la exalcaldesa de Cuauhtémoc se le pueda imputar algún delito, lo cual definirá el Ministerio Público, lo que queda claro es que Sandra habría actuado con irresponsabilidad al convocar a una rodada, con motocicletas y autos a la vez, sin tomar en cuenta los riesgos, sin exigir a los participantes que usaran protección, y sin dar aviso a las autoridades. En un video que ella misma compartió, se observó a decenas de personas sin casco, avanzando en desorden entre varios autos de lujo y razzers, entre ellos, el de la convocante. La Policía capitalina envió al corralón a 113 motos, con lo que se evitaron más accidentes, como el que le quitó la vida a Emmanuel. Cuevas dijo que pagaría todas las infracciones. ¿Dirá algo sobre la muerte del joven? Veremos.

