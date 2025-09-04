Utopía roja

Nos piden echarnos una vuelta por la Utopía Iztapalapa, ubicada en donde antes era el Auditorio Quetzalcóatl, en cuyas rejas alguien montó una exposición de fotografías de hechos sangrientos, que incluyen cuerpos en descomposición y de víctimas de ejecuciones, sin el más mínimo matiz. Las imágenes están relacionadas con crímenes de alto impacto cometidos en alcaldías como Tlalpan, Iztapalapa y Cuauhtémoc, y en el municipio mexiquense de Chalco. Vecinos se quejan de que las fotografías están expuestas en un lugar público, cercano a una base de colectivos, por donde pasan frecuentemente niños. Sería bueno, nos dicen, que la secretaria del Bienestar de la CDMX, Araceli Damián González, explicara si la autoridad auspició esa macabra muestra. Y si no, por qué la ha tolerado, pues ya lleva varios días ahí. Se supone que las Utopías son “territorios de construcción de paz”; pero, con esas fotografías, la de Iztapalapa no parece serlo, porque lo que construye es zozobra. Atentos.