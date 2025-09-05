¿A qué hora y en dónde se espera la tormenta eléctrica este Viernes 5 de septiembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy viernes 5 de septiembre habrá lluvias en el centro del país, todas con descargas eléctricas, debido a canales de baja presión y al ingreso de humedad procedente de los océanos Pacífico y Atlántico.

De acuerdo con el SMN, las primeras horas de este viernes ‘Lorena’ se debilitó a ciclón post-tropical. Por lo que este fenómeno presenta vientos sostenidos y, debido a su trayectoria, al entrar en aguas frías, se disipará frente a Baja California Sur en las próximas horas, sin tocar tierra, aunque las lluvias seguirán.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informo qué después del mediodía se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y algunas lluvias fuertes a muy fuertes puntuales.

#PronósticoDelTiempo || Esta tarde el ambiente será caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.



Se prevén intervalos de chubascos con lluvias fuertes🌧️☔️, especialmente en el norte, sur y poniente de la ciudad.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza… pic.twitter.com/RJVgz2Ouh8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 5, 2025

En el informe el SMN detalló que por la tarde habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De igual manera se informo que las lluvias persistirán en gran parte del país como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí (excepto este), Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo el SMN índico que las zonas de descargas eléctricas están asociadas con tormentas que podrían traer Lluvias fuertes, vientos fuertes, así como caída de granizo.

¿Qué hacer y qué no ante una tormenta eléctrica?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno de México, una tormenta eléctrica son un cúmulo de descargas bruscas de electricidad y estas se manifiestan en rayos o chispas y presentan destellos de luz como un relámpago acompañado de un trueno sonoro.

Previo a la llegada de una tormenta eléctrica, puedes tomar precauciones realizando varias acciones con el fin protegerte ante el fenómeno natural:

Identificar nubes oscuras e imponentes

Refugiarse en el interior de un edificio o en tu casa

Resguardar a los animales de campo y de compañía

Mantenerse atento a los avisos de tormentas severas que emite el Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones ante lluvias:

Si se pronostican lluvias fuertes, es importante prepararte con anticipación para proteger tu seguridad, la de tu familia y tus pertenencias. Lo que puedes hacer antes, durante y después, es:

Portar paraguas o impermeable

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer

