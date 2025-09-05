Desplantes en Benito Juárez

Nos recomiendan revisar con lupa la orden del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, de que los partidos del América se jueguen a puerta cerrada. De entrada, un juez ya suspendió la medida. Y otro que puso en duda su legalidad fue el diputado local de MC, Royfid Torres, al grado de que ya presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía. El legislador presume que pudiera haber alguna cuestión personal del alcalde en el veto al estadio. Quienes conocen de estos temas nos recuerdan que un servidor público sólo puede hacer lo que expresamente le permite la ley. Por lo que, si don Luis incurrió en emitir algún acuerdo sin tener facultades para ello, se puede meter en camisa de once varas. Muchos no olvidan que, cerrar ya no un estadio, sino un deportivo, le costó a la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, una suspensión. En el caso de Benito Juárez, el balón está en la cancha de la Contraloría capitalina. Pendientes.

