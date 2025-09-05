Orden desprivatiza millones de litros de agua: Sheinbaum

Tras encontrar más de 163 mil concesiones de agua que ya habían perdido vigencia, el Gobierno federal emitirá un decreto temporal para flexibilizar este trámite a pequeños y medianos productores, como parte de un plan con el que se ha conseguido ya “desprivatizar” cuatro mil millones de metros cúbicos de agua.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la situación se originó por la concesión desordenada que se dio en sexenios anteriores y a la que en el gobierno pasado no dio tiempo de reordenar, pero que ahora se ha tomado como un asunto de relevancia para su regulación.

“Nosotros, cuando llegamos, dijimos: ‘Bueno, una de las tareas más importantes no sólo es seguir haciendo obras, sino poner en orden los títulos de concesión’… Eso, en realidad, si se fijan, es una desprivatización del agua, porque estaba concesionado para privados y se recupera un volumen muy importante, y una parte fue de manera voluntaria. Pero otros se pusieron en orden… es muy importante: son cuatro mil millones de metros cúbicos que se desprivatizaron, es equivalente a tres veces, cuatro veces lo que consume la Ciudad de México, de desprivatización de concesiones de agua o poner en orden concesiones de agua”, dijo.

El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, comentó que se tratará de facilidades administrativas para la regularización de las concesiones que se encuentran vencidas.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, precisó que, tras una revisión a más de 536 mil concesiones, se encontró que 163 mil 689 se encuentran vencidas, situación a la que se llegó porque los periodos para la renovación se cruzaron en tiempos de la pandemia o porque los responsables encontraron dificultades para realizar el trámite.

Para acceder a la posibilidad de renovación, se habrá de cumplir con determinados requisitos, como ser propietarios de los predios, contar con una copia de su título de concesión, comprobar el uso activo de sus volúmenes en los últimos dos años y, en su caso, realizar el pago correspondiente. Aclaró que sólo se considerarán los títulos vencidos en el periodo del 1 de octubre del 2017 al 1 de marzo del 2025.

La temporalidad del acuerdo de este decreto de facilidades es de tres meses contados a partir de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); los interesados podrán consultar en la ventanilla digital única de trámites del agua o, en su defecto, en los módulos que se instalarán en las 32 entidades federativas.

Sobre las obras para el mejoramiento del sistema hidráulico, Efraín Morales mencionó que son 17 proyectos estratégicos en el país para contemplar abasto, drenaje, saneamiento y obras para prevenir inundaciones. Aseguró que su desarrollo es de largo plazo para no sólo resolver problemas, sino solucionar condiciones a 30 años en entidades como Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Baja California, Estado de México y Ciudad de México, entre otras.

En ocho de los 17 proyectos ya se iniciaron las obras; además, otros tres ya están en etapa de contratación para iniciar la próxima semana.