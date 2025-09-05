Pide Monreal a su hermano “serenarse”

El diputado y coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió a su hermano menor, el senador Saúl Monreal, “serenarse” tras desafiar a su partido por la gubernatura de Zacatecas.

Saúl Monreal aseguró que buscará contender por la gubernatura de Zacatecas pese a que está sobre la mesa la reforma contra el nepotismo que se aprobó este año. “Cada año va a San Juan de los Lagos conmigo. Le recomendaría serenidad, pero también que siga yendo con fe, porque su carácter es así, explosivo, pero no es suicida. Es muy inteligente, audaz”, expresó Monreal Ávila.

Durante la Legislativa del Pueblo, conferencia realizada cada semana por la bancada de Morena, el diputado negó que su hermano estuviera desafiando a la mandataria o a la dirigencia del guinda.

Al ser cuestionado respecto a una posible fractura de Morena en Zacatecas, Monreal no titubeó y señaló: “No. Nosotros somos formados con principios. Hemos caminado los 14 (hermanos) siempre muy unidos. No creo que haya ruptura, división familiar, menos división política. Morena está fuerte en Zacatecas”.

Al abogar por su hermano dijo que está seguro de que “no se aislará ni desafiará al movimiento. Este hombre no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la Presidenta de la República”.

Por su parte, Saúl Monreal señaló que respeta, aunque no comparte, la reforma contra el nepotismo que aplicará en 2030. Advirtió que el sectarismo podría afectar la elección de 2027. Pese a que su lideresa, Luisa María Alcalde, subrayó que Morena no permitirá el nepotismo, el senador aseguró que sigue interesado en gobernar Zacatecas.