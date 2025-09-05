Serenidad, le piden a Saúl

A raíz de la polémica por las pullas del senador Saúl Monreal contra su hermano y contra las cúpulas de Morena, alguien se percató de que, a finales del mes pasado, Saúl presentó una iniciativa que, entre otros puntos, plantea que los expresidentes se puedan integrar al trabajo legislativo, “en consideración a su experiencia”. Algunos interpretaron esto como una intención de Saúl de que se le ofrezca una senaduría a Andrés Manuel López Obrador en 2030. En realidad, él o cualquier otro exmandatario puede acceder a un cargo de elección popular sin necesidad de reformar la ley. Muchos creen que, en realidad, lo que busca el exalcalde de Fresnillo es congraciarse con AMLO para luego quedar él como el genuino representante del obradorismo, si se concreta la ruptura que se ve venir. Ante tanto acelere, Ricardo Monreal ya le recomendó a su hermano menor que vayan juntos a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, para que Saúl se serene.

