Tribunales luchan por su vida

Quienes no ocultan su preocupación ante la inminente discusión de una nueva reforma electoral, son los integrantes de los tribunales electorales estatales, cuya eventual desaparición ha sido puesta en la mesa de debates. Ayer, Vladimir Gómez Anduro, presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL), señaló que es falso que la justicia federal electoral resuelva la mayoría de los casos. Durante la inauguración del Encuentro Nacional de Magistraturas 2025, organizado por el TEPJF, Gómez Anduro aseguró que los tribunales locales tienen una efectividad de resolución del 95.5 por ciento. La desaparición de los tribunales estatales ya había sido planteada en la iniciativa de reforma electoral aprobada en 2014, aunque a la mera hora sobrevivieron. Ahora, estos organismos, al igual que los institutos electorales estatales, están en la mira del Gobierno y del partido en el poder. Pendientes.

