Acciones, no colores

Qué mejor manera de empezar la gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum por las 32 entidades federativas, nos dicen, que con un reconocimiento a la coordinación entre niveles de gobierno, sin importar los colores. Lo dijo públicamente y enfrente de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García: “Podemos no coincidir, venir de distintos partidos políticos, pero cuando se trata de gobernar, tenemos que gobernar juntas y coordinadas. Y para demostrar que estaban en la misma sintonía, la mandataria estatal no tuvo reparo en agradecer reiteradamente a la jefa del Ejecutivo federal el apoyo que ha brindado a Guanajuato, y dejó claro que “gobernar requiere sumar coincidencias y dejar de lado intereses particulares”. Nos hacen ver que el mensaje que se envió en este evento fue que la coordinación institucional entre niveles de gobierno no lesiona en nada los intereses partidistas, y sí, en cambio, provoca enormes beneficios a los ciudadanos. ¿Será?

