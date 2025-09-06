NL, ejemplo nacional

Nos cuentan que, en Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León, está sentando un precedente único en México, que es el de dignificar la lactancia materna, mediante la construcción de una red estatal de sitios para facilitar esta actividad, sobre todo a mujeres en tránsito, lo cual no tiene comparación. Ayer se agregaron nueve lactarios en espacios turísticos, con lo que suman 115 en toda la entidad federativa. Esta política visionaria rumbo al Mundial de Futbol 2026, nos comentan, garantiza que las mamás cuenten con lugares seguros y dignos para amamantar, lo que mostrará al mundo que la inclusión y el respeto también se construyen en lo cotidiano. Son muchos los que opinan que otros estados deberían adoptar este programa innovador, que, por lo pronto, dará motivos para que los extranjeros que visiten la entidad norteña durante la justa deportiva hablen bien no sólo de ese estado, sino de todo el país. Ahí el dato.

