Presidenta pide a Rubio reconocer a migrantes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, durante el reciente encuentro que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, le pidió que reconozca a las y los mexicanos que laboran y residen en su país.

“Le dijimos algo que es muy importante para todas y para todos nosotros: reconozca a nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no sólo ayudan a sus familias en México, sino que han forjado también la economía de los Estados Unidos”, aseguró la Presidenta.

El Dato: agentes federales del ICE allanaron el miércoles pasado la planta Hyundai Metaplant del sureste de Georgia, y arrestaron a 475 personas, originarias de Corea del Sur.

Al iniciar ayer su gira nacional por las 32 entidades federativas, en Guanajuato, la mandataria comentó que “México está escrito con M de migrante”, y señaló que “es necesario que sepan nuestros paisanos que siempre los vamos a defender, los queremos, y su Gobierno está siempre para protegerlos y para abrazarlos”.

La mandataria reiteró el principio inviolable que es la soberanía nacional y aprovechó para agradecerle a Marco Rubio que haya tratado a México “con mucho respeto”.

Enfatizó: “Sabemos siempre que hay un principio inviolable, que es la soberanía nacional y hoy, en el mes de la patria, gritamos con orgullo: ¡Viva México independiente! ¡Que viva México, Viva México!”.

Horas antes, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que hasta ese momento no se tenía información sobre connacionales detenidos tras la megaredada que realizó personal del ICE de Estados Unidos contra migrantes en Georgia.

Autoridades del vecino del norte y medios de comunicación estiman en 475 los trabajadores indocumentados detenidos durante ese operativo, en el que también participaron elementos de la Oficina de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Al respecto, la mandataria dijo: “Les podemos informar más tarde; han estado desde el primer momento, tanto el consulado como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada, pendientes para saber si hay mexicanos”.

E insistió: “No tenemos hasta el momento información, pero desde el momento en que ocurrió (la redada en Georgia) están trabajando ya (personal de la Cancillería) en comunicación con ICE, que es la agencia de Estados Unidos, y con CBP”.

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que continúa en proceso el conocer la cifra final de detenidos por nacionalidad, durante el operativo referido.

“El Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses responsables”, señaló la Cancillería, a través de una publicación difundida en sus cuentas de redes sociales.

Añadió que funcionarios del Consulado se desplazaron ayer al Centro de Detención de Folkston, y permanecerán en ese lugar durante el fin de semana, para realizar entrevistas, brindar atención consular y hacer un seguimiento individualizado sobre posibles connacionales detenidos. En su mensaje, la Cancillería reiteró su compromiso “con la protección de todas y todos los mexicanos en el exterior”.

La Presidenta Sheinbaum ha declarado en reiteradas ocasiones que “no es con redadas ni con violencia como se atiende el tema migratorio”, y que el fenómeno debe abordarse mediante una reforma integral, que tome en cuenta a los mexicanos que están del otro lado del país.

Evalúa incorporar a otros expertos en caso de los 43

› Por Claudia Arellano

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó que, en la reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi 11 años, se les informó que se va a evaluar la incorporación de expertos para unirse a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.

“Han estado insistiendo en que se incorporen grupos de expertos en la investigación, ya no es el que había antes”, dijo.

La mandataria agregó que: “También han solicitado la incorporación de grupos de expertos en la investigación. A los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se les presentaron nuevas líneas y métodos de investigación, se busca que se judicialicen todos los casos, es decir, llevarlos ante el juez”.

11 años de la desaparición de los 43 normalistas

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México analiza la posibilidad de que un nuevo grupo de expertos internacionales se integre al caso.

La Presidenta informó que es la Secretaría de Gobernación (Segob) quien mantiene diálogo con la ONU para determinar la factibilidad de integrar especialistas que evalúen las indagatorias y emitan recomendacionessobre la búsqueda, la identificación de responsables y la atención a las víctimas.

Además, aclaró que, de aprobarse, no se trataría del mismo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó en el país entre 2015 y 2023, sino de un nuevo equipo con un enfoque y métodos de investigación distintos.

“Ya no es el GIEI que había antes (…) pedí a la secretaria Rosa Icela que hablara con Naciones Unidas para buscar expertos en áreas y métodos de investigación que se están siguiendo, para que madres y padres puedan tener la certeza de que se están haciendo bien las cosas”, dijo la mandataria.