¿Quiénes cobran su Pensión de Bienestar de 8 al 12 de Septiembre?

Entre el 1 y el 25 de septiembre, millones de derechohabientes en todo el país reciben sus apoyos económicos

¡Toma nota! — El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, mantiene activo el calendario de depósitos de los programas sociales prioritarios para el bimestre septiembre-octubre 2025, principalmente a los beneficiarios de la Pensión para Personas Adultas Mayores.

Los adultos mayores de 65 y más obtendrán su pago de 6 mil 200 pesos a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Destacando que cada semana los pagos se están realizando en orden alfabético, de acuerdo a la letra del primer apellido del beneficiario inscrito en el programa, como por ejemplo de la semana del 8 al 12 de septiembre, lo estarán recibiendo de la letra G a la M en el siguiente orden:

8 y 9 de septiembre – Letra G

10 de septiembre – Letras H, I, J, K

11 de septiembre – Letra L

12 – Letra M

Si bien la Secretaría de Bienestar ha hecho énfasis en que el programa establece sus calendarios de pagos con el fin de hacer las entregas de manera ordenada. Sin embargo, ha señalado que no es necesario que los beneficiarios retiren todo su dinero el mismo día que reciben el depósito.

Para el mes de septiembre y en cada dispersión que hay de la Pensión de Bienestar en 2025, los adultos mayores cobran 6,200 pesos por beneficiario ı Foto: Especial

Calendario oficial de septiembre 2025

Los pagos de los programas para el bienestar se realizan de forma escalonada y directa a través del Banco del Bienestar. El calendario se muestra en orden alfabético, conforme a la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Inicia el 1 de septiembre con la letra A y concluirá el 25 de septiembre con los apellidos que inicien con W, X, Y y Z. Así avanza la programación:

5 de septiembre – Letras D, E, F

8 y 9 de septiembre – Letra G

10 de septiembre – Letras H, I, J, K

11 de septiembre – Letra L

12 y 15 de septiembre – Letra M

17 de septiembre – Letras N, Ñ, O

18 de septiembre – Letras P, Q

19 y 22 de septiembre – Letra R

23 de septiembre – Letra S

24 de septiembre – Letras T, U, V

25 de septiembre – Letras W, X, Y, Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?

Se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se puede descargar en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

MSL