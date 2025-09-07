Sheinbaum: negociación con Estados Unidos es como iguales, nunca bajando la cabeza

Al cierre de su primer fin de semana para “rendir cuentas” en cada estado del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que la forma en que se negocia con Estados Unidos bajo términos de igualdad, mas no de “bajar la cabeza”, en el contexto de diferendos comerciales y otros.

“Tomamos la decisión de siempre negociar, buscar acuerdos porque eso es lo que deben hacer los gobiernos, no pelearse y buscar acuerdos, pero siempre tuvimos claro que la manera de negociar era con principios, como iguales, nunca bajando la cabeza”, dijo desde el estado de Veracruz.

Claudia Sheinbaum durante su gira en el estado de Veracruz. ı Foto: Cortesía

Como parte del balance de lo hecho en esta entidad, la mandataria federal destacó que ya son 921 mil 915 personas las que reciben la pensión para adultos mayores; además, 44 mil 675 jóvenes recibirán el apoyo de b; en primaria, 280 mil 299 menores reciben beca.

En el sector agrícola, 178 mil 68 productores reciben el Apoyo de Producción para el Bienestar; 159 mil 440, el fertilizante gratuito.

Además, comentó que junto al IMSS ya se construyen cuatro centros de educación y cuidado infantil; adelantó que el 21 de noviembre se inaugurará el Hospital Comunitario de Nautla, mientras que para el 30 se inaugurará el Hospital de Salud Mental de Orizaba.

Entre otras obras, comentó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se trabaja en el acueducto La Cangrejera, para Coatzacoalcos; en otro punto, ya se construye el puente para acceder al Puerto de Veracruz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr