Archiven la foto

Con la novedad de que el senador Saúl Monreal apareció en la primera fila para saludar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el viernes pasado, durante la estancia de la mandataria en Zacatecas, a donde acudió a rendir cuentas por su Informe de Gobierno. El legislador buscó retratarse con la principal promotora de la reforma antinepotismo y de la aplicación de un candado en Morena para las postulaciones de parientes en gubernaturas que aplicará en 2027. Ah, pero resulta que el morenista no ha cambiado de opinión. Todavía nada está escrito, ha insistido quien aspira a relevar a David Monreal en la gubernatura precisamente en 2027 y hasta ahora no habido poder que lo haga cambiar de opinión. “Desafortunadamente yo tengo un hermano gobernador y ese hecho, pues, a mí me está limitando mi aspiración”, ha referido también. Ha dicho que nada tiene contra sus hermanos, que han buscado calmar su impetuosidad, pero sigue en la misma. Por lo pronto, nos comentan, a archivar la foto del viernes.