Canasta básica baja 3.6% en sexenio de Sheinbaum, destaca Profeco

El titular de la Profeco estuvo en la Mañanera del Pueblo.

En lo que va del sexenio y derivado de la renovación de la firma del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el precio de la canasta básica se ha logrado disminuir en 3.6 por ciento, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Procurador Iván Escalante expuso el seguimiento a la canasta básica, cuyo costo debe ser menor a 910 pesos y mencionó que las más baratas se encontraron en la Ciudad de México, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Bajo este contexto, dijo que el costo promedio de la canasta básica para el último corte ya se tiene en 854.94 pesos.

En materia de remesadoras, subrayó que Finabien es la que se mantiene como la mejor, pues ejemplificó que por un envío de 400 dólares da siete mil 638 pesos. Entre otras, se encuentran Remtly, Intercambioexpress, entre otros.

En cuanto al costo de la gasolina, el promedio nacional se encuentra en 23.58 pesos por litro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR