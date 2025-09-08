Hacienda prevé ingresos por 8.7 billones de pesos en Paquete Económico 2026

Paquete Económico estima ingresos de 8 billones de pesos para 2025.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó que se prevén ingresos por 8.7 billones de pesos en el Paquete Económico 2026, con la recaudación como columna vertebral.

Desde San Lázaro, mencionó que los ingresos por concepto de recaudación serán de 5.7 billones de pesos. Además, indicó que la recaudación subirá 5.5%, respecto al 2025.

Así confió en que la recaudación marque un nuevo máximo histórico al representar 15.1% del PIB.

“Con 5.8 billones de pesos proyectados, la recaudación crecerá 5.7% real respecto a 2025 y alcanzará un nuevo máximo histórico al ubicarse en 15.1% del PIB”, dijo.