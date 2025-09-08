Recursos para programas sociales e inversión están garantizados en paquete económico: Sheinbaum

El miércoles se dará más información del Gasto del 2026

En el marco de la entrega del Paquete Económico del próximo año, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que los recursos para los programas sociales y proyectos de inversión están asegurados.

Esta tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico, en el que se plantean las rutas de ingreso y gasto que ejercerá el Gobierno Federal el próximo año.

Al consultarle si se plantea incrementar impuestos, negó que sea un plan. Sin embargo, comentó que lo fijo es la garantía para programas como las becas que se entregan a estudiantes.

“No (se prevén mayores impuestos), pero ya lo verán hoy, mañana en la conferencia y el miércoles lo explicamos. Garantía de todos los programas de bienestar, incluido el inicio de la beca para niños y niñas de primaria, como me comprometí, todos los programas de bienestar están garantizados y también inversión pública. Los estamos garantizando, hay garantía de los programas de bienestar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada sobre el robustecimiento presupuestal de Estados Unidos para mantener su política antimigratoria, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que de este lado también se destinará el dinero que se requiera para asistir a los connacionales que radican en aquel país.

“No, no va a faltar recurso para los consulados. Así hemos estado haciendo ahora, si requiere más presupuestos, envía más presupuestos a los consulados. No va a faltar recurso para poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En esta materia, actualizó que la cifra de mexicanos detenidos en el centro Alcatraz de los Caimanes es de 19.

