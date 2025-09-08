Senador Luis Armando Melgar del PVEM acusa que hay ‘ratas’ en Morena

Luis Armando Melgar, del PVEM, acusa que hay "ratas" en Morena y suscribe una posible ruptura de la alianza.

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, se sumó a las sugerencias de su fuerza política por romper la alianza con Morena, pues, acusó, hay “ratas” al interior del guinda.

A través de una publicación en redes sociales, Melgar Bravo publicó un mensaje en el que suscribió a la opinión de Arturo Escobar, exdiputado por el mismo partido, quien el fin de semana sugirió que, para las próximas elecciones, el PVEM debería contender solo y sin la alianza con Morena.

Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde, @ArturoEscobary1 📰https://t.co/O5HOKnVrEa



Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon… pic.twitter.com/4gZcT8Jghl — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) September 7, 2025

“Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde [Arturo Escobar]. Nunca debemos olvidar que han habido (sic.) ratas en Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces”, escribió Luis Armando Melgar.

“Cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno”, continuó.

Hoy, en esta nueva era, con mucho esfuerzo se ha logrado recuperar la paz y la honestidad para transformar a Chiapas en tierra de oportunidad y de justicia económica y social. No somos iguales, y no se nos olvida lo que hicieron: el camino es verde. Luis Armando Melgar, senador del PVEM, en X



De acuerdo con medios nacionales, el fin de semana Arturo Escobar opinó que el PVEM podría ir solo en las siguientes elecciones, lo cual, aseguró, refleja una madurez en las propuestas del partido.

Militantes del PVEM en San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

“Estamos listos para caminar con nuestras banderas y valores. El Verde no es un partido de coyunturas, sino un movimiento que defiende la justicia ambiental, la equidad social y la economía productiva. Si es necesario, en 2027 competiremos con nuestros propios candidatos, porque tenemos con qué construir gobiernos diferentes”, dijo, a propósito, Luis Armando Melgar, según declaraciones recogidas por medios.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre estas declaraciones durante la Mañanera del Pueblo. Sin embargo, dijo que no le correspondía opinar, sino que éste es un asunto que corresponde resolver a los propios partidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am