Sheinbaum recibe credenciales de embajadores de China, Polonia, Arabia Saudita, Noruega y Bélgica.

La presidenta de México, ClaudiaSheinbaum Pardo, recibió este lunes las cartas credenciales de cinco embajadores en México, correspondientes a los países de China, Polonia, Arabia Saudita, Noruega y Bélgica, informó la mandataria vía redes sociales.

En cuenta de X (antes Twitter), Claudia Sheinbaum dio a conocer que recibió las cartas credenciales de los diplomáticos. Las cartas credenciales son un documento diplomático que un jefe de Estado envía a otro para designar y acreditar a un embajador.

Asimismo, las credenciales certifican que un gobernante da plena fe y crédito a lo que el embajador diga en nombre de su nación ante México.

TE RECOMENDAMOS: Ante huachicol fiscal Claudia Sheinbaum ratifica compromiso de cero impunidad ante la corrupción

La entrega de estas cartas convencionalmente es una ceremonia protocolaria para formalizar el inicio de la misión diplomática de un nuevo o nueva embajadora.

Entre los diplomáticos que entregaron su carta credencial destaca el embajador de la República Popular China en nuestro país, Chen Daojiang, quien representará al gobierno del comunista Xi Jinping.

Igualmente, Claudia Sheinbaum recibió la documentación oficial de la embajadora de la República de Polonia, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli. Frydrychowicz representará al mandato del político de extrema derecha Karol Nawrocki, quien asumió la presidencia este agosto de 2025.

Los embajadores que entregaron sus cartas ante Sheinbaum fueron del Reino de Arabia Saudita, Fahad AliH. Almunawer; del Reino de Noruega, Dag Halvor Nylander; y del Reino de Bélgica, Patrick Herman.

También del embajador de República Popular China, Chen Daojiang. pic.twitter.com/ZTDhiIs22F — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 9, 2025

JVR