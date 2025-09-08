Claudia Sheinbaum ratifica compromiso de cero impunidad ante la corrupción.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la cero impunidad ante la corrupción es el firme compromiso de su gobierno.

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, aseveró.

Lo dicho por Claudia Sheinbaum se enmarcó en la detención de 14 personas ligadas a una red de huachicol fiscal, la cual era liderada por familiares del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

“Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Nosotros dijimos: cero impunidad a la corrupción”, agregó.

Sheinbaum dijo que continúan las investigaciones, recientemente se encontraron ferrotanques como otras investigaciones relacionadas por venta de combustibles ilícitos, sea por huachicol fiscal u otro ilícito.

“Recuerden que recientemente se encontró tanques, ferrotanques que venían en ferrocarril, que venían de Estados Unidos a México, también, y esa investigación continua, como otras investigaciones relacionadas con venta de combustibles ilícitos, sea por importación llamado “huachicol fiscal” o por algún otro mecanismo ilícito, ilegal”, concluyó la presidenta al decir que las investigaciones continúan.