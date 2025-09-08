Detienen al presunto multihomicida de Centla, Tabasco, y rescatan a 7 menores

El secretario de seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Narciso “N”, identificado como el responsable de un multihomicidio ocurrido en el municipio de Centla.

Además, el funcionario federal indicó que 7 menores de edad, que fueron secuestrados por el hombre, fueron liberados y se encuentran a salvo.

En la captura del presunto multihomicida participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), SSyPC y autoridades del gobierno de Tabasco.

“Fue detenido un hombre identificado como el responsable de un multihomicidio ocurrido en el municipio de Centla, se rescataron 7 menores que habían sido sustraídos por dicho sujeto, los cuales ya se encuentran a salvo”, informó Omar García Harfuch.

Resultado de un despliegue operativo de elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades del @Gobdetabasco, fue detenido un hombre identificado como el responsable de un multihomicidio ocurrido en el municipio de Centla, se rescataron 7… pic.twitter.com/Uqhgxew6vT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2025

El detenido presuntamente participó en el asesinato de cuatro integrantes de una familia por disputas parcelarias durante el fin de semana.