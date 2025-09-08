Inauguran Mariana Rodríguez y Samuel García Centro Estatal de Atención Animal

A fin de proporcionar servicio médico-veterinario y resguardo temporal a animales en situación de abandono y maltrato, Mariana Rodríguez Cantú inauguró la segunda fase, ya operando, del Centro Estatal de Atención Animal, ubicado en el Municipio de Guadalupe, el cual tendrá capacidad para atender hasta 5 mil animales al año, respondiendo a la creciente demanda de denuncias de maltrato; y cuya inversión fue superior a los 25 millones de pesos.

Acompañada del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, en la presentación del proyecto Rodríguez Cantú señaló que el Centro Estatal de Atención Animal representa el cumplimiento de un compromiso de Gobierno y un paso histórico hacia el cuidado digno de los animales.

Enfatizó que este Centro es un refugio temporal en donde los animales rescatados recibirán atención médica especializada, seguridad y un trato digno.

“Quiero recalcar que este centro no es una perrera, ni tiradero, ni un espacio para deshacerse de una mascota que ya no se quiere cuidar. El Centro Estatal de Atención Animal es un hogar temporal para los perros, gatos, equinos y cualquier animal que sea rescatado por la Secretaría de Medio Ambiente y la nueva División Ambiental. Este espacio no solo es el primero en su tipo, también es el más completo de todo el estado”, manifestó.

“Hoy con la realización de este principal Centro de Atención Animal del Gobierno de Nuevo León, esta promesa se cumple y es una realidad y sienta precedentes de lo que significa el cuidado de los animales en peligro”, afirmó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo realizado para brindar una respuesta integral que antes no existía en los Centros de Bienestar y municipales.

“Yo misma he visto el miedo y el dolor en los ojos de un animal maltratado y le he brindado un refugio para ser testigo del gran cambio que puede tener”, expresó.

Enfatizó que el nuevo Centro ya se encuentra equipado y en operación, con las puertas abiertas para recibir a los animales rescatados que merecen una nueva oportunidad de vida.

“Sin duda hoy estamos dando un gran paso hacia una sociedad más empática y compasiva, pero lo más importante es que de aquí en adelante daremos mucho más con cada adopción, cada servicio y cada familia que se lleven un nuevo integrante a su casa”, dijo.

“Al mismo tiempo asumimos un nuevo compromiso de que cada animal que llegue a este Centro encuentre atención, cuidado y oportunidad para volver a confiar. La forma en que tratamos a los animales define el tipo de sociedad que somos”, añadió.

Durante su mensaje, el Mandatario estatal recordó que la protección animal se fortaleció con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia de Calidad del Aire, la Agencia de Energías Renovables y la Subsecretaría de Bienestar Animal, además de la División Ambiental, brazo de procuración de justicia para sancionar delitos contra el medio ambiente y los seres sintientes.

“Hoy este albergue tiene capacidad para recibir 5 mil animalitos por año, que es más o menos la cantidad de denuncias y con eso decir: que ni un animalito se queda fuera, hay capacidad para todos”, destacó.

García Sepúlveda reiteró que Nuevo León cuenta con la Constitución más verde del país y que su gobierno trabaja con firmeza para garantizar los derechos de los animales, al mismo tiempo que fomenta la adopción y el cuidado de la flora y fauna.

El Gobernador fue tajante, al señalar que quien lastime a un animal, irá a la cárcel porque también tienen derechos.

“Ahora sí decimos con mucha fuerza, quien toque un animalito va a la cárcel, punto. No se pueden lastimar animales a Nuevo León, son seres sintientes, tienen derechos y el gobierno los protege”, afirmó.

Agregó que la protección y cuidados a los seres sintientes, como lo son los animales, va más allá de una obligación Constitucional, sino que debe realizarse simplemente por amor, afecto y respeto para cada uno de ellos.

“Al final esto lo hacemos no por una obligación Constitucional, lo hacemos por amor. Hay a quienes nos gustan los animales”, concluyó.

Tras el corte de listón inaugural las autoridades realizaron un recorrido por la clínica veterinaria y las áreas de resguardo felino, canino y equino.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero dijo que el Centro Estatal de Atención Animal tiene una capacidad para atender más de 135 animales entre perros, gatos y equinos, con el objetivo principal brindar desguardo y atención médica especializada a nuestros animales de compañía, que son recuperados a través de los operativos de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Procuraduría Ambiental y de la recién conformada División Ambiental.

Se proyecta que el centro brinde más de 5 mil servicios anuales, además de talleres y programas educativos sobre la tenencia responsable de animales domésticos.

Además, contará con una ambulancia especial para el traslado de animales que sean rescatados en los operativos de la División Ambiental.

Acompañaron a Mariana Rodríguez y al Gobernador, el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero; el acalde de Guadalupe, Héctor García, además de funcionarios estatales, federales y municipales; legisladores y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG).

